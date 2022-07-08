Kastamonu'da hasarlı bir köprü ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
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Kastamonu'da hasarlı bir köprü ulaşıma kapatıldı

08.07.2022 19:07
Kastamonu'da hasarlı bir köprü ulaşıma kapatıldı

İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, ilçede sel nedeniyle hasar gören bir köprünün ulaşıma kapatıldığını bildirdi.

İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, ilçede sel nedeniyle hasar gören bir köprünün ulaşıma kapatıldığını bildirdi.

Sağlık, AA muhabirine, 27 Haziran'daki sel nedeniyle ilçede ciddi hasar meydana geldiğini söyledi.

Ilgaz Dağı'ndan gelen içme suyu hattının 4 kilometrelik alanının kullanılamaz hale geldiğini anlatan Sağlık, "İlçe merkezini İsalar Mahallemize bağlayan 2250 metrelik bir mahalle yolumuz hem altyapı hem üstyapı olarak kullanılamaz hale geldi. İlçe merkezimiz ile Çay Mahallemiz arasındaki kilitli taş ile döşeli bir kilometrelik yolumuz da hasar gördü. İlçe içerisinde ulaşımını sağladığımız köprülerimiz hasar gördü ancak en çok Çay Mahallesi'ndeki köprümüzün ayakları selin şiddetiyle beraber açıldı. Devlet Su İşleri Müdürlüğümüz incelemelerde bulundu. Köprüyü geçici olarak kullanıma kapatmak zorunda kaldık." dedi.

Sağlık, ilçelerinde içme suyu sorunu bulunmadığını kaydetti.

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Kaynak: AA

Hayati Sağlık, Ilgaz Dağı, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da hasarlı bir köprü ulaşıma kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da hasarlı bir köprü ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
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