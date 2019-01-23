Kastamonu'da Hava Ulaşımına Sis Engeli
4 dakika önce
Kastamonu'da yoğun sis sebebiyle uçak seferleri gerçekleştirilemedi.
Kastamonu'da yoğun sis sebebiyle uçak seferleri gerçekleştirilemedi.
Kentte etkili yoğun sis ve elverişsiz hava şartları nedeniyle Kastamonu Havalimanı'ndan İstanbul'a yapılması planlanan seferler karşılıklı iptal edildi.
Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi 70 metreye kadar düştü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:16 Kaynak: AA
ATM Faresi, Suçuna 8 Yaşındaki Oğlunu da Alet Etti
Şeyma Subaşı, Sevgilisi DJ Guido Senia'nın Atkısıyla İstanbul'a Döndü
Alemi Yerleştirilen Taksim Camii'nde İşçiler Hatıra Fotoğrafı Çektirdi
Yıldırım Sultanbeyli'de Taksi Durağını Ziyaret Etti