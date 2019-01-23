Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Hava Ulaşımına Sis Engeli

Kastamonu'da Hava Ulaşımına Sis Engeli

4 dakika önce

Kastamonu'da yoğun sis sebebiyle uçak seferleri gerçekleştirilemedi.

Kastamonu'da Hava Ulaşımına Sis Engeli, System.String[]
Kastamonu'da yoğun sis sebebiyle uçak seferleri gerçekleştirilemedi.


Kentte etkili yoğun sis ve elverişsiz hava şartları nedeniyle Kastamonu Havalimanı'ndan İstanbul'a yapılması planlanan seferler karşılıklı iptal edildi.


Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi 70 metreye kadar düştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:16 Kaynak: AA

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