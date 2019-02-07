Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Hava Ulaşımına Sis Engeli

Kastamonu'da Hava Ulaşımına Sis Engeli

1 saat önce

Kastamonu'da sis nedeniyle, İstanbul'a yapılması planlanan uçak seferleri gerçekleştirilemedi.

Kastamonu'da Hava Ulaşımına Sis Engeli, System.String[]
Kastamonu'da sis nedeniyle, İstanbul'a yapılması planlanan uçak seferleri gerçekleştirilemedi.

Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.

Yoğun sis ve elverişsiz hava şartları sonucu, Kastamonu Havalimanı'ndan İstanbul'a yapılması planlanan uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:12 Kaynak: AA

İstanbul, Kastamonu, Güncel
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