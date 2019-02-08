Kastamonu'da Hava Ulaşımına Sis Engeli
44 dakika önce
Kastamonu'da sis nedeniyle Kastamonu-İstanbul uçak seferleri gerçekleştirilemedi.
Kastamonu'da sis nedeniyle Kastamonu-İstanbul uçak seferleri gerçekleştirilemedi.
Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi 150 metreye kadar düştü.
Yoğun sis ve elverişsiz hava şartları sebebiyle Kastamonu-İstanbul uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:52 Kaynak: AA
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