Kastamonu'da Hava Ulaşımına Sis Engeli
1 saat önce
Kastamonu'da sis nedeniyle Kastamonu-İstanbul uçak seferleri gerçekleştirilemedi.
Kastamonu'da sis nedeniyle Kastamonu-İstanbul uçak seferleri gerçekleştirilemedi.
Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi 150 metreye kadar düştü.
Yoğun sis ve elverişsiz hava şartları nedeniyle Kastamonu-İstanbul uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:46 Kaynak: AA
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