Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Hava Ulaşımına Sis Engeli

Kastamonu'da Hava Ulaşımına Sis Engeli

1 saat önce

Kastamonu'da sis nedeniyle Kastamonu-İstanbul uçak seferleri gerçekleştirilemedi.

Kastamonu'da Hava Ulaşımına Sis Engeli, System.String[]
Kastamonu'da sis nedeniyle Kastamonu-İstanbul uçak seferleri gerçekleştirilemedi.

Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi 150 metreye kadar düştü.

Yoğun sis ve elverişsiz hava şartları nedeniyle Kastamonu-İstanbul uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:46 Kaynak: AA

İstanbul, Kastamonu, Güncel
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