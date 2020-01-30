Kastamonu'da hava ulaşımına sis engeli - Son Dakika

Kastamonu'da hava ulaşımına sis engeli
6 saat önce
Kastamonu'dan İstanbul'a yapılması planlanan uçak seferleri, sis nedeniyle gerçekleştirilemedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:32 Kaynak: AA
Kastamonu'dan İstanbul'a yapılması planlanan uçak seferleri, sis nedeniyle gerçekleştirilemedi.
Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi 60 metreye kadar düştü.
Kastamonu Havalimanı'ndan İstanbul'a yapılması planlanan uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.
Son Dakika Cüneyt Özdemir: İstanbul'u İmamoğlu değil, Murat Ongun yönetiyor İmamoğlu, gelen tepkiler üzerine kameralar karşısına geçti: Kayak yapmak zil takıp oynamak değil Tuba Büyüküstün, hamam sahnesiyle Rise of Empries Ottoman'a damga vurdu İBB toplanma alanlarını güncelledi: Mezarlıklar da toplanma alanı oldu