Kastamonu'da hava ulaşımına sis engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da hava ulaşımına sis engeli - Son Dakika

Kastamonu'da hava ulaşımına sis engeli

6 saat önce

Kastamonu'dan İstanbul'a yapılması planlanan uçak seferleri, sis nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Kastamonu'da hava ulaşımına sis engeli, System.String[]

Kastamonu'dan İstanbul'a yapılması planlanan uçak seferleri, sis nedeniyle gerçekleştirilemedi.


Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi 60 metreye kadar düştü.


Kastamonu Havalimanı'ndan İstanbul'a yapılması planlanan uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.

Kastamonu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cüneyt Özdemir: İstanbul'u İmamoğlu değil, Murat Ongun yönetiyor
İmamoğlu, gelen tepkiler üzerine kameralar karşısına geçti: Kayak yapmak zil takıp oynamak değil Tuba Büyüküstün, hamam sahnesiyle Rise of Empries Ottoman'a damga vurdu İBB toplanma alanlarını güncelledi: Mezarlıklar da toplanma alanı oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 22:52:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kastamonu'da hava ulaşımına sis engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]