Kastamonu'da hayatta kalma mücadelesi! Sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar helikopterle tahliye edildi - Son Dakika
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Kastamonu'da hayatta kalma mücadelesi! Sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar helikopterle tahliye edildi

27.06.2022 15:49

Batı Karadeniz'i etkisi altına alan kuvvetli yağış birçok ilde sel oluşmasına neden oldu. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde de etkili olan şiddetli yağış sonucunda sular altında kalma tehlikesi geçiren evlerde mahsur kalan vatandaşlar helikopterlerle tahliye edildi.

Kırmızı alarm verilen Kastamonu'da gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış aralıklarla devam ediyor. 11 Ağustos 2021 tarihinde 65 kişinin hayatını kaybettiği 8 kişinin ise kaybolduğu Bozkurt ilçesinde Ezine Çayının debisi sel suları ile birlikte yeninden yükseldi.

Son dakika haber! Selin vurduğu Bozkur'ta vatandaşlar helikopterle tahliye edildi

DERELER TAŞTI, EVLERİ SU BASTI

Ezine Çayından taşan sel suları ilçe merkezini kapladı. Evleri ve iş yerlerini su bastı, istinat duvarları yıkıldı. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sağanak nedeniyle Ezine Çayı taştı. İlçeye bağlı İlişi Köyünde sel suları nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından botlarla tahliye edildi.

Son dakika haber! Selin vurduğu Bozkur'ta vatandaşlar helikopterle tahliye edildi

5 VATANDAŞ HELİKOPTERLE KURTARILDI

Kastamonu Valisi Avni Çakır, geceden bu yana bölgede aşırı yağışın sahildeki hemen hemen tüm ilçelerde su taşkınlarına sebebiyet verdiğini söyledi. Taşkın nedeniyle Bozkurt ilçesinde geçici bir köprüyü yıkmak zorunda kaldıklarını belirten Çakır, "Şu an su büyük oranda dere yatağında akıyor. Yalnız şehrin dereye yakın kesimlerinde su sızması oldu. Arkadaşlarımız, kanal açma suretiyle suyun tahliyesi için uğraşıyor. Şu aşamada Bozkurt ilçemizde herhangi bir can kaybı ya da kayıp ihbarı yok. Özellikle İlişi köyünde dere duvarı aştı ve su köyün ortasında çoğaldı. Orada 5 vatandaşımız mahsur şekilde fakat üçüncü kattalar. Onlarla ilgili hava desteği istedik, hava şartının elvermesiyle hava desteğiyle onları da alacağız." ifadelerini kullandı.

Kısa bir süre sonra bölgeye intikal eden Kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopterler mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

Son dakika haber! Selin vurduğu Bozkur'ta vatandaşlar helikopterle tahliye edildi

5 İLDE 15 İLÇE İÇİN UYARI YAPILDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD); Batı Karadeniz'de Kastamonu, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Sinop'taki yağış dolayısıyla taşkın riskinin tehlikeli boyuta ulaştığını bildirdi. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda Kastamonu'nun İnebolu, Bozkurt, Abana, Çatalzeytin, Küre, Pınarbaşı, Şenpazar ve Cide ilçeleri; Karabük Merkez, Ovacık ve Safranbolu; Zonguldak'ın Devrek ve Gökçebey ilçeleri ile Bartın'ın Merkez ve Sinop'un Ayancık ilçesinde taşkın riskinin tehlikeli boyuta geldiği belirtildi.

Selin vurduğu Bozkur'ta vatandaşlar helikopterle tahliye edildi

SİNOP'TA EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Sinop'ta etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı, yol güzergahlarında hasar oluştu. Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak, kent merkezi ile Ayancık ve Türkeli ilçelerinde etkili oldu. Kent merkezinde bazı iş ev ve iş yerlerinin bodrum katlarına su doldu. AFAD, İl Özel İdaresi ile Sinop Belediyesi ekipleri, bodrum katlara dolan suyu boşaltma işlemi gerçekleştirdi. Yağış nedeniyle yol güzergahlarında da hasar oluştu. Ekipler, hasar gören bölgelerde iş makineleriyle çalışma yaptı. Ayancık ve Türkeli ilçelerinde ise küçük çapta su baskınları yaşandı. Bu arada Ayancık ilçesinde Babaçay köyü valilik kararıyla tedbir amaçlı boşaltıldı. Köy sakinlerinin bir bölümü akrabalarının yanına bir bölümü ise ilçedeki bir yurda yerleştirildi.

ZONGULDAK'TA GECE BOYU NÖBET TUTTULAR

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanakla birlikte yollar nehre dönüştü. Polis ve jandarma ekipleri merkezi konumda sık sık devriye atarak vatandaşları uyardı. Gece saatlerinde etkili olmasını beklenen sağanak yağmur için AFAD, belediye ve itfaiye ekipleri ve birçok vatandaş sel nöbeti tuttu.

İNEBOLU'DA ÇAY TAŞTI, 2 KÖPRÜ ÇÖKTÜ

Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu'da ise sabah saatlerinde çay ve dereler taşmaya başladı. İnebolu ilçe merkezinden geçen çayın taşma noktasına gelmesinden ötürü iş yerlerinin açılmaması ve giriş ile birinci katta oturan vatandaşlarında üst katlara çıkması uyarısı yapıldı. Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte İnebolu Devlet Hastanesinin önüne doğru da sel suları gelmeye başladı. Söke Çayı'nın taşması sebebiyle çay üzerindeki iki köprü de çöktü.

BAKAN SOYLU: DERE ÇOK YÜKSELDİ, TEDBİRLER ALINDI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gece boyunca ve bugün teyakkuz devam ediyor. Birçok noktada iş makinaları ve uyarılarla tedbir alındı. Ancak İnebolu'da dere çok yükseldi. Dere boyu dükkanlar açılmayacak. Valimiz ve tüm birimler çalışıyor. AFAD Başkanımız İnebolu'ya geçiyor. Allah muhafaza etsin" ifadeleri kullandı.

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Selin vurduğu Bozkurt'ta vatandaşlar helikopterle tahliye edildi Selin vurduğu Bozkurt'ta vatandaşlar helikopterle tahliye edildi KASTAMONU - (DRONE) Bozkurt'ta sağanak nedeniyle taşan çaylar su baskınlarına neden oldu KASTAMONU - (DRONE) Bozkurt'ta sağanak nedeniyle taşan çaylar su baskınlarına neden oldu
Kaynak: İHA

Kastamonu, Hisarcık, Bozkurt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da hayatta kalma mücadelesi! Sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar helikopterle tahliye edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da hayatta kalma mücadelesi! Sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar helikopterle tahliye edildi - Son Dakika
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