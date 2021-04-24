KASTAMONU - HAYTAP gönüllüleri, kısıtlamada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllüleri tarafından besleniyor.

Gönüllüler, Daday ve Devrekani ilçelerinde belirlenen noktalara sokak hayvanları için yiyecek bıraktı.

HAYTAP Kastamonu Temsilcisi Ayten Kökgöz, AA muhabirine, özellikle kısıtlama döneminde sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta sıkıntı çektiğini söyledi.

Gönüllülerden Hülya Balcı ile iki ilçede hayvanları beslediklerini anlatan Kökgöz, "Yetki belgelerimizle marketlerden raf ömrü bitmiş ama son kullanma tarihi geçmemiş balık, süt ve süt ürünleri ile kasap ve pastane ürünlerini aldık. Bunun yanı sıra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinden artan yemekleri aldık. Patiköy'den gönüllümüz Balcı da yemek pişirdi." dedi.

Vatandaşların sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmasını isteyen Kökgöz, "Havalar ısınmaya başladı. İnsanlardan evlerinin önüne ya da bir köşeye sokak canları için su ve yiyecek bırakmalarını istiyoruz. Bu, o canlar için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Hülya Balcı da ilçelerin çevresinde sokak hayvanlarının aç kaldığını, bu nedenle özellikle buralara gitmeye çalıştıklarını kaydetti.