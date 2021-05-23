Kastamonu'da HAYTAP gönüllüleri kısıtlamada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllüleri tarafından besleniyor.

Gönüllüler, bu hafta Devrekani ilçesinde belirlenen noktalara sokak hayvanları için yiyecek bıraktı.

HAYTAP Kastamonu Temsilcisi Ayten Kökgöz, AA muhabirine, özellikle kısıtlama döneminde sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta sıkıntı çektiklerine işaret etti.

Kastamonu'daki HAYTAP gönüllüleriyle hayvanları beslediklerini anlatan Kökgöz, "Her hafta bir bölgeye giderek besleme yapıyoruz. Bu hafta da Devrekani'deydik. HAYTAP olarak marketlerden raf ömrü bitmiş ama son kullanma tarihi geçmemiş balık, süt ve süt ürünleri ile kasap ve pastane ürünlerini alıp yola koyulduk. Canlarımızın beslemesini yaptık." dedi.

Kısıtlama dönemlerinin sokak hayvanları için zor geçtiğini vurgulayan Kökgöz, "Herkesten ricamız evlerinin önüne bir tas su ve biraz mama bırakmaları. Sokak hayvanları aç kalmasın." diye konuştu.