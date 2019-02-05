Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Helikopter Destekli Trafik Denetimi

Kastamonu'da Helikopter Destekli Trafik Denetimi

33 dakika önce

Kastamonu'da helikopter destekli trafik denetimiKastamonu'nun Tosya ilçesinde, trafik kazalarının yoğun yaşandığı D-100 karayolu Samsun-İstanbul güzergahında helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

Kastamonu'da helikopter destekli trafik denetimi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, trafik kazalarının yoğun yaşandığı D-100 karayolu Samsun- İstanbul güzergahında helikopter destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimde çeşitli ihlallerden 11 sürücüye 3 bin 475 TL ceza uygulandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik kazalarını en aza indirmek, can ve mal kaybını önlemek amacıyla jandarma trafik helikopteri desteği ile denetim yaptı. Trafik kazalarının yoğun yaşandığı D-100 karayolunun Samsun-İstanbul güzergahında yapılan denetimde, 'hız, sağ şeritte bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama-park etme' gibi ihlaller tespit edildi.

11 SÜRÜCÜYE 3 BİN 475 TL CEZA

Trafik kuralları ve işaretlerine uymayarak trafiği tehlikeye düşüren araçlar, helikopterle havadan tespit edilerek, karayolu üzerinde denetim yapan trafik ekiplerine bildirildi. Kurallara uymayan sürücüler hakkında trafik kanununun ilgili maddeleri gereğince işlem yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren denetimde 2 sürücüye hız ihlalinden 470 TL, 1 sürücüye takograf cihazı kullanmamaktan 488 TL, 1 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 235 TL, 1 sürücüye hatalı sollamadan 235 TL, 1 sürücüye şerit izleme kurallarına uymamaktan 108 TL, 2 sürücüye SRC'siz ticari araç kullanmaktan bin 234 TL, 3 sürücüye muayene yaptırmamaktan 705 TL olmak üzere toplamda 11 araç sürücüsüne 3 bin 475 TL idari para cezası uygulandı. Helikopter destekli denetimlerin süreceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:30 Kaynak: DHA

İstanbul, Samsun, Kastamonu, Helikopter, Güncel
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