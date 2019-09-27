Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da helikopter destekli trafik denetimi
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Kastamonu'da helikopter destekli trafik denetimi

1 saat önce

Kastamonu'da jandarma ve polis ekiplerinin katılımıyla helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

Kastamonu'da helikopter destekli trafik denetimi, System.String[]

Kastamonu'da jandarma ve polis ekiplerinin katılımıyla helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.


İçişleri Bakanlığının trafik kazalarını önlemek amacıyla hayata geçirdiği eylem planı kapsamında uygulamaya konulan helikopterle trafik denetimleri, Kastamonu Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği çalışma ile D-100 kara yolunun Tosya ilçesi çevresinde gerçekleştirildi.

D-100 kara yolu üzerinde oluşturulan trafik uygulama noktaları ile jandarmaya ait skorsky helikopterinde bulunan görevliler, yaklaşık 2 saat yol boyunca denetim yaptı.

Kural ihlali yapan sürücülerin helikopterle tespit edildiği uygulamada, birçok araç da incelendi.

Denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.

Kastamonu, Jandarma, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 07:32 Kaynak: AA
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