Edinilen bilgiye göre, Abana ilçesi Hacıveli karayolu üzerinde 7 köyü birbirine bağlayan gurup yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan sebebiyle yol ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanın köy yolunda ekipler çalışma başlattı. Yolun tekrar ulaşıma açılabilmesi için başlatılan temizlik ve iyileştirme çalışmalarının birkaç gün daha süreceği belirtildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kastamonu'da heyelan 7 köyü birbirine bağlayan grup yolunu kapattı - Son Dakika

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