Kastamonu'da heyelan 7 köyü birbirine bağlayan grup yolunu kapattı - Son Dakika
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Kastamonu'da heyelan 7 köyü birbirine bağlayan grup yolunu kapattı

22.06.2022 16:54
Kastamonu'da heyelan 7 köyü birbirine bağlayan grup yolunu kapattı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde meydana gelen heyelan sebebiyle 7 köyü birbirine bağlayan gurup köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde meydana gelen heyelan sebebiyle 7 köyü birbirine bağlayan gurup köy yolu ulaşıma kapandı. Yolun açılması için çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Abana ilçesi Hacıveli karayolu üzerinde 7 köyü birbirine bağlayan gurup yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan sebebiyle yol ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanın köy yolunda ekipler çalışma başlattı. Yolun tekrar ulaşıma açılabilmesi için başlatılan temizlik ve iyileştirme çalışmalarının birkaç gün daha süreceği belirtildi. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da heyelan 7 köyü birbirine bağlayan grup yolunu kapattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da heyelan 7 köyü birbirine bağlayan grup yolunu kapattı - Son Dakika
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