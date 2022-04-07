Kastamonu'da heyelan: Ağaçlar bile sürüklendi - Son Dakika
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Kastamonu'da heyelan: Ağaçlar bile sürüklendi

07.04.2022 10:17
Kastamonu'da heyelan: Ağaçlar bile sürüklendi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir köyde heyelan meydana geldi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir köyde heyelan meydana geldi. Ağaçların da sürüklendiği heyelan sebebiyle köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kar suları heyelana sebep oldu. Bozkurt ilçesine bağlı Dursun köyünde meydana gelen heyelan, köy yolunu ulaşıma kapattı. Ağaçların da sürüklendiği heyelan, bölgedeki evler için de tehlike oluşturuyor. Kayan toprak yol kenarındaki binanın yanına kadar ulaştı. - KASTAMONU

Kastamonu'da heyelan: Ağaçlar bile sürüklendi
Kastamonu'da heyelan: Ağaçlar bile sürüklendi
Kastamonu'da heyelan: Ağaçlar bile sürüklendi

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Kastamonu, Bozkurt, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da heyelan: Ağaçlar bile sürüklendi - Son Dakika


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