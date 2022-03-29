Kastamonu'da heyelan: Köy yolları ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Kastamonu'da heyelan: Köy yolları ulaşıma kapandı

29.03.2022 16:26
Kastamonu'da heyelan: Köy yolları ulaşıma kapandı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde meydana gelen heyelan sebebiyle birçok köyün yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde meydana gelen heyelan sebebiyle birçok köyün yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Çaybaşı ve Hocavakıf köylerine ulaşım sağlayan gurup yolunda dün akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Hocavakıf köyü Cozoğlu Mahallesi yakınlarında meydana gelen heyelanda toprak ve ağaç parçaları yola kadar düştü. Sabah saatlerinde vatandaşların fark etmesi üzerine Hanönü İlçe Jandarma Komutanlığına bilgi verildi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, gurup köy yolunu geliş ve gidiş olarak ulaşıma kapatıldı.

Hanönü İlçe Özel İdare Müdürlüğüne ait iş makinelerinin yetersiz kalması üzerine bölgeye Kastamonu'dan iş makinesinin sevk edilmesi kararlaştırıldı. Yarın bölgede olması beklenen iş makinesinin çalışmaya başlamasıyla yolun 3-4 gün içerisinde temizlenerek ulaşıma açılması hedefleniyor.

Grup köy yolunda heyelan yaşanması sebebiyle bölgede Hanönü Kaymakamı Emrah Bütün ve Hanönü İlçe Özel İdare Müdürü Hasan Kayar incelemede bulundu. Heyelanın yaşandığı bölgeye gelen Bütün, İlçe Özel İdare Müdürü Kayar'dan çalışmalar hakkında bilgi alarak vatandaşlarla ve köy muhtarlarıyla görüştü.

"3-4 gün içerisinde buradaki çalışmaları tamamlayarak yolumuzu ulaşıma açacağız"

3-4 gün içerisinde heyelan bölgesindeki çalışmaları tamamlayarak yollarını tekrar ulaşıma açacaklarını belirten Hanönü Kaymakamı Emrah Bütün, "Dün gece saatlerinde meydana geldiğini tahmin ettiğimiz ancak sabah saatlerinde muhtarlıklarımızı tarafından fark edilerek jandarma ekiplerine havale edilen konu sonrasında arkadaşlarımız bölgeye gelerek incelemelerde bulundular. Hanönü Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılan inceleme sonrasında bir heyelan felaketiyle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Lokal bir bölge ancak bizim gurup yolu var burada. Buradan birçok köye ulaşım sağlanan bir yol. O yüzden de önemli bir yol. Yarın İl Özel İdaresinden bir iş makinemiz gelecek. Buradaki toprak ve ağaç yığınağını toplayacaklar. Şu anda yol, hem geliş hem gidin yönünden ulaşıma kapatıldı. Vatandaşlarımızda heyelana karşı bilgilendirildi. Grup köy yolu ve birçok köye ulaşımın sağlandığı bir yol olması hasebiyle vatandaşlarımız, köylerimiz ve muhtarlıklarımız bilgilendirildi. Çalışmaların durumuna göre tekrar bilgilendirme yapılacak. Yaklaşık 3-4 gün içerisinde buradaki çalışmaları tamamlayıp gurup yolunu ulaşıma açmayı planlıyoruz. Hem köylerimize hem de Hanönü ilçemize geçmiş olsun. Tabii ki de tek temenni noktamız herhangi bir can kaybının olmaması, herhangi bir mal kaybının olmaması. Gündüz saatlerinde yaşanmamış olmaması da bizim için bir şans. Rabbim bunun gibi afetlerden bizleri korusun" dedi.

"Yolumu şu anda geliş ve gidişe kapatıldı"

Heyelanın gece saatlerinde olduğunu söyleyen Hocavakıf Köyü Muhtarı Şaban Gökırmak ise, "Gece saatlerinde heyelan olmuş, bu yüzden köylerimizin yolu kapalı. İnşallah yolumuzu tekrar ulaşıma açacağız. Açılınca tekrar köylerimize bilgi vereceğiz. Yolumuzda şu anda geliş ve gidişler kapalıdır. Bugün çalışma olmayacak, yarın toprak yığını olduğu yerden kaldırılması için çalıma yapılacak. İnşallah en kısa zamanda da yolumuz açılacak" diye konuştu. - KASTAMONU

Kastamonu'da heyelan: Köy yolları ulaşıma kapandı
Kastamonu'da heyelan: Köy yolları ulaşıma kapandı
Kastamonu'da heyelan: Köy yolları ulaşıma kapandı
Kastamonu'da heyelan: Köy yolları ulaşıma kapandı
Kastamonu'da heyelan: Köy yolları ulaşıma kapandı
Kastamonu'da heyelan: Köy yolları ulaşıma kapandı
Kastamonu'da heyelan: Köy yolları ulaşıma kapandı
Kastamonu'da heyelan: Köy yolları ulaşıma kapandı
Kastamonu'da heyelan: Köy yolları ulaşıma kapandı
Kastamonu'da heyelan: Köy yolları ulaşıma kapandı
Kastamonu'da heyelan: Köy yolları ulaşıma kapandı
Kastamonu'da heyelan: Köy yolları ulaşıma kapandı

YORUMLAR
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Toprak Kayması, Kastamonu, Jandarma, Hanönü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da heyelan: Köy yolları ulaşıma kapandı - Son Dakika


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