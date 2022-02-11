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KASTAMONU - Heyelan nedeniyle 4 katlı bina boşaltıldı - Son Dakika

KASTAMONU - Heyelan nedeniyle 4 katlı bina boşaltıldı

11.02.2022 10:48

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde eriyen karın yol açtığı heyelan nedeniyle yıkılma tehlikesi bulunan 4 katlı apartman tahliye edildi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde eriyen karın yol açtığı heyelan nedeniyle yıkılma tehlikesi bulunan 4 katlı apartman tahliye edildi.

Yeşilöz Mahallesi'nde karın erimesinin ardından Habibe Sarul ile oğulları Oğuz ve Suat Sarul'a ait 10 kişinin yaşadığı 4 katlı apartmanın bahçesinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle temeli oynayan ve yan yatmaya başlayan binanın çevresinde yarıklar oluştu.

İnebolu Belediyesi ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından 3 ailenin oturduğu apartman tahliye edilerek mühürlendi.

Bölge sakinlerinden İsa Zıpır, AA muhabirine, apartmanda 3 ailenin yaşadığını belirterek "Burada en azından 10 kişi oturuyor. Bu olay dün akşam daha da fazlalaştı. Belediyeden arkadaşlar geldi. Binayı mühürlediler." diye konuştu.

Zıpır, apartmandan tahliye edilenlerin yakınlarının yanına yerleştiklerini kaydetti.

KASTAMONU - Heyelan nedeniyle 4 katlı bina boşaltıldı
KASTAMONU - Heyelan nedeniyle 4 katlı bina boşaltıldı
KASTAMONU - Heyelan nedeniyle 4 katlı bina boşaltıldı
KASTAMONU - Heyelan nedeniyle 4 katlı bina boşaltıldı
KASTAMONU - Heyelan nedeniyle 4 katlı bina boşaltıldı
KASTAMONU - Heyelan nedeniyle 4 katlı bina boşaltıldı
KASTAMONU - Heyelan nedeniyle 4 katlı bina boşaltıldı
KASTAMONU - Heyelan nedeniyle 4 katlı bina boşaltıldı

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Toprak Kayması, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Heyelan nedeniyle 4 katlı bina boşaltıldı - Son Dakika


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