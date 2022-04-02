Kastamonu'da heyelan nedeniyle Çatalzeytin kara yolu trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Kastamonu- Çatalzeytin kara yolunda meydana galen heyelan nedeniyle ilçe yolu trafiğe kapatıldı.

İlçeye bağlı Didi Mahallesi'nde meydana gelen heyelan nedeniyle, Çatalzeytin- Devrekani yolu geçici olarak ulaşıma kapandı. Heyelan tehlikesinin devam etmesi nedeniyle yol açma çalışmalarına sabah saatlerinde devam edilecek.

Kastamonu istikametine ulaşımın Abana- Bozkurt güzergahından sağlandığı bildirildi.