Kastamonu'da heyelan nedeniyle Çatalzeytin kara yolu trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Kastamonu- Çatalzeytin kara yolunda meydana galen heyelan nedeniyle ilçe yolu trafiğe kapatıldı.
İlçeye bağlı Didi Mahallesi'nde meydana gelen heyelan nedeniyle, Çatalzeytin- Devrekani yolu geçici olarak ulaşıma kapandı. Heyelan tehlikesinin devam etmesi nedeniyle yol açma çalışmalarına sabah saatlerinde devam edilecek.
Kastamonu istikametine ulaşımın Abana- Bozkurt güzergahından sağlandığı bildirildi.
Kaynak: AA
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