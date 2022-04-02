Kastamonu'da heyelan nedeniyle Çatalzeytin kara yolu trafiğe kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu'da heyelan nedeniyle Çatalzeytin kara yolu trafiğe kapatıldı

02.04.2022 23:59
Kastamonu'da heyelan nedeniyle Çatalzeytin kara yolu trafiğe kapatıldı

Kastamonu-Çatalzeytin kara yolunda meydana galen heyelan nedeniyle ilçe yolu trafiğe kapatıldı.

Kastamonu- Çatalzeytin kara yolunda meydana galen heyelan nedeniyle ilçe yolu trafiğe kapatıldı.

İlçeye bağlı Didi Mahallesi'nde meydana gelen heyelan nedeniyle, Çatalzeytin- Devrekani yolu geçici olarak ulaşıma kapandı. Heyelan tehlikesinin devam etmesi nedeniyle yol açma çalışmalarına sabah saatlerinde devam edilecek.

Kastamonu istikametine ulaşımın Abana- Bozkurt güzergahından sağlandığı bildirildi.

YORUMLAR
500
Kastamonu'da iki heyelan; Çatalzeytin- Kastamonu yolu ulaşıma kapandı Kastamonu'da iki heyelan; Çatalzeytin- Kastamonu yolu ulaşıma kapandı

Toprak Kayması, Çatalzeytin, Kastamonu, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da heyelan nedeniyle Çatalzeytin kara yolu trafiğe kapatıldı - Son Dakika


Son Dakika
23:55 Yangın sırasında öldü sanılıyordu! Suriye uyruklu kişinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
23:52 Susurluk'ta feci olay! Anne-oğul ölü, baba ve kızı da yaralı halde bulundu
23:51 Galatasaray hocası Torrent açıkladı! İşte Fenerbahçe derbisinde sahada olmayacak futbolcular
23:17 Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi? Sakatlanan yıldız futbolcunun son durumu belli oldu
23:06 Putin ve Zelenski Türkiye'de görüşebilir! Ateşkes için hazırlanan taslak belgede işlem tamam
22:52 Bir öğrencisiyle ilgili "Eteğini kaldırıp kalçasına tokat attım" diyen Celal Şengör hakkında soruşturma tamamlandı!
22:49 Galatasaray, dev derbi öncesi Fatih Karagümrük engelini rahat atlattı!
22:14 Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'yı kışladan lüks araçlı konvoy ile çıkarttığı iddiası gündem oldu
22:10 Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 11'inci kez Avrupa şampiyonu oldu
22:07 Dev Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da sakatlık! Kerem Aktürkoğlu oyundan çıkmak zorunda kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 00:05:17. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da heyelan nedeniyle Çatalzeytin kara yolu trafiğe kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement