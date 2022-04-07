Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan Çatalzeytin kara yolunda çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan Çatalzeytin kara yolunda çalışmalar sürüyor

07.04.2022 17:56
Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan Çatalzeytin kara yolunda çalışmalar sürüyor

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan yolda çalışmalar devam ediyor.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan yolda çalışmalar devam ediyor.

Devrekani ile Çatalzeytin ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun 71. kilometresindeki Didi Mahallesi'nde meydana gelen heyelan sonrası kapanan yolun açılması için çalışma başlatıldı.

Karayolları 152. İnebolu Şube Şefliğinin koordinesinde, kapanan kara yolunun yeniden trafiğe açılması için temizleme çalışması aralıksız devam ediyor.

Kastamonu'dan Çatalzeytin ilçesine ulaşım ise Abana- Bozkurt kara yolu üzerinden sağlanıyor.

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Çatalzeytin, Devrekani, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan Çatalzeytin kara yolunda çalışmalar sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan Çatalzeytin kara yolunda çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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