KASTAMONU - Heyelan nedeniyle kapanan yol açıldı - Son Dakika
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KASTAMONU - Heyelan nedeniyle kapanan yol açıldı

11.04.2022 14:01

Kastamonu-Çatalzeytin kara yolunda yaklaşık 10 gün önce yaşanan heyelan nedeniyle kapanan kara yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Kastamonu- Çatalzeytin kara yolunda yaklaşık 10 gün önce yaşanan heyelan nedeniyle kapanan kara yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

İlçeye bağlı Didi Mahallesi'nde, heyelan nedeniyle 2 Nisan'da ulaşıma kapanan, ekiplerce açıldıktan sonra yeniden heyelanın yaşandığı Çatalzeytin- Devrekani yolundaki çalışmalar tamamlandı.

Kastamonu istikametine ulaşımın Abana- Bozkurt güzergahından sağlandığı bölgede, Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu Karayolları ekiplerinin yoğun çalışması sonucu tekrar trafiğe açıldı.

Vatandaşlardan Ahmet Karadağ, AA muhabirine, daha öncedeki yıllarda da kara yolunda heyelan meydana geldiğini kaydetti.

Karadağ, heyelanın kar suları nedeniyle meydana geldiğin söyledi.

KASTAMONU - Heyelan nedeniyle kapanan yol açıldı
KASTAMONU - Heyelan nedeniyle kapanan yol açıldı
KASTAMONU - Heyelan nedeniyle kapanan yol açıldı

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Kaynak: AA

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