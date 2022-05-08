Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan yol açıldı - Son Dakika
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Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan yol açıldı

08.05.2022 12:34
Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan yol açıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Bozkurt ilçesi ile Yaylatepe köyü arasında ulaşımı sağlayan yol, son günlerde etkili olan yağışlara bağlı olarak toprak kayması sonucu kapandı.

Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye, İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iş makineleriyle toprağı temizleyerek yolu trafiğe açtı.

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Kastamonu, Bozkurt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan yol açıldı - Son Dakika


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