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KASTAMONU - Heyelan nedeniyle köy yolunda 30 metrelik göçük oluştu - Son Dakika

KASTAMONU - Heyelan nedeniyle köy yolunda 30 metrelik göçük oluştu

14.02.2022 14:47

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle bir köy yolu ile evlerde göçük meydana geldi.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle bir köy yolu ile evlerde göçük meydana geldi.

Kış aylarında bir kişinin yaşadığı yaz aylarında ise 8 haneye ulaşan Epçeler köyü Çerçi Mahallesi'nde heyelan nedeniyle köy yolunun 30 metrelik kısmında göçük oluştu.

Evlerde de hasara yol açan heyelan nedeniyle köyde yaşayan Muzaffer Yılmaz, komşusunun bahçesinden evine ulaşabiliyor.

Yılmaz, AA muhabirine, 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketi nedeniyle köylerindeki derenin derinleştiğini söyledi.

Daha sonra bir metreyi bulan karın etkili olduğunu anlatan Yılmaz, karlar erirken toprak kaymaları olduğunu belirterek, "Köyde yazın nüfusumuz artıyor. Mağdur kaldım. Yol yapılana kadar İstanbul'a gideceğim. Başka bir komşunun bahçesinden evime yaya olarak ulaşıyorum." dedi.

Derenin karşısında fındık bahçelerinin olduğunu ancak heyelan nedeniyle oraya da ulaşamadıklarını ifade eden Yılmaz, "Devletimizden buraya duvar çekmesini istiyorum. Üzerini biz köylüler olarak kapatırız." dedi.

Yılmaz, heyelan nedeniyle bazı mezarların da zarar gördüğünü kaydetti.

KASTAMONU - Heyelan nedeniyle köy yolunda 30 metrelik göçük oluştu
KASTAMONU - Heyelan nedeniyle köy yolunda 30 metrelik göçük oluştu
KASTAMONU - Heyelan nedeniyle köy yolunda 30 metrelik göçük oluştu
KASTAMONU - Heyelan nedeniyle köy yolunda 30 metrelik göçük oluştu
KASTAMONU - Heyelan nedeniyle köy yolunda 30 metrelik göçük oluştu
KASTAMONU - Heyelan nedeniyle köy yolunda 30 metrelik göçük oluştu
KASTAMONU - Heyelan nedeniyle köy yolunda 30 metrelik göçük oluştu
KASTAMONU - Heyelan nedeniyle köy yolunda 30 metrelik göçük oluştu

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Çatalzeytin, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Heyelan nedeniyle köy yolunda 30 metrelik göçük oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: KASTAMONU - Heyelan nedeniyle köy yolunda 30 metrelik göçük oluştu - Son Dakika
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