Kastamonu'da heyelan sonucu köy grup yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Kastamonu'da heyelan sonucu köy grup yolu ulaşıma kapandı

30.03.2022 17:43
Kastamonu'da heyelan sonucu köy grup yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle köy grup yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle köy grup yolu ulaşıma kapandı.

İlçeye bağlı Çaybaşı, Hocavakıf köy grup yolunun Hocaoğlu mevkisinde son dönemde etkili olan yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi. Yol, toprak ve kaya parçaları nedeniyle trafiğe kapandı.

Hanönü Kaymakamlığından yapılan açıklamada, heyelanın meydana geldiği bölgenin yerleşim alanlarına uzak olduğuna işaret edilerek, "Yolun yerleşim alanlarına uzak olması nedeniyle vatandaşlarımız herhangi bir zarar görmemiştir. İl Özel İdaresinden gelecek iş makineleri ile yol yarın ulaşıma açılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada bölge köylerine ulaşımın tali yollardan sağlandığı kaydedildi.

Kastamonu'da heyelan sonucu köy grup yolu ulaşıma kapandı

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Kastamonu, Hanönü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da heyelan sonucu köy grup yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da heyelan sonucu köy grup yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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