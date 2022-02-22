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Kastamonu'da heyelanlar devam ediyor - Son Dakika

Kastamonu'da heyelanlar devam ediyor

22.02.2022 11:14
Kastamonu'da heyelanlar devam ediyor

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Loç Vadisi bölgesinde eriyen kar suları sebebiyle kopan toprak kütlesi, köy yolunu ulaşıma kapadı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Loç Vadisi bölgesinde eriyen kar suları sebebiyle kopan toprak kütlesi, köy yolunu ulaşıma kapadı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Loç Vadisi bölgesinde Karakadı mevkiinde kar sularının erimesi sebebiyle heyelan yaşandı. Dağdan kopan toprak kütlesi, ağaçları kökleriyle birlikte yerinden sökerek köy yolunu ulaşıma kapadı. Vatandaşların ihbarı üzerine Cide Köylere Hizmet Götürme Birliği ekiplerince heyelanın yaşandığı yolda çalışma yapıldı. Suyun yöne başka bir tarafa yönlendirilerek yolda biriken toprak kütlesi temizlendi.

Öte yandan Cide'de kar sularının erimesi sonrasında ilçeye bağlı Ovacık köyü, Güzelyayla köyü, Yayla köyü Cumayanı mevkii, Yıldızalan köyü, Akça köyü Çavuş mevkii, Menük köyü Yarımağa ve Yeğenler mevkii, Çukurçal-Gökçeler grup köy yolu, Öveçler-Derebucağı-Menük grup köy yollarında da heyelan yaşandı. Heyelanlar sebebiyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılabilmesi için ekiplerin çalışması aralıksız sürüyor. - KASTAMONU

Kastamonu'da heyelanlar devam ediyor
Kastamonu'da heyelanlar devam ediyor
Kastamonu'da heyelanlar devam ediyor
Kastamonu'da heyelanlar devam ediyor
Kastamonu'da heyelanlar devam ediyor
Kastamonu'da heyelanlar devam ediyor
Kastamonu'da heyelanlar devam ediyor

YORUMLAR
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Kastamonu'da heyelanlar devam ediyor Kastamonu'da heyelanlar devam ediyor Sel felaketi heyelanı tetikledi: 13 iş yeri ve 13 konut tahliye edildi Sel felaketi heyelanı tetikledi: 13 iş yeri ve 13 konut tahliye edildi Sel felaketi heyelanı tetikledi: 13 iş yeri ve 13 konut tahliye edildi Sel felaketi heyelanı tetikledi: 13 iş yeri ve 13 konut tahliye edildi

Toprak Kayması, Kastamonu, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da heyelanlar devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da heyelanlar devam ediyor - Son Dakika
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