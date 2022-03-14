Kastamonu'da hırsızlık iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu'da hırsızlık iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

14.03.2022 17:03
Kastamonu'da hırsızlık iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde jeneratör ve 50 litre benzin çaldığı öne sürülen şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde jeneratör ve 50 litre benzin çaldığı öne sürülen şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Sefer köyünde yaşayan M.T. (50) kar yağışı nedeniyle elektriklerin kesilmesi üzerine jeneratörünü çalıştırmak istedi. Jeneratörü, yanına bıraktığı 50 litre benzin ile 2 hilti ve 150 metrelik kablonun yerinde olmadığını fark eden M.T'nin durumu iletmesi üzerine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri çalışma başlattı.

Araştırmalar sonucu şüpheli M.Y'yi (35) tespit eden ekipler, M.Y'nin çaldığı malzemeleri H.T'ye (28) sattığını belirledi.

M.Y'yi gözaltına alan ekipler, çalınan malzemeleri de bularak sahibine teslim etti.

YORUMLAR
500
Elektriksiz kalınca jeneratörünün çalındığını fark etti Elektriksiz kalınca jeneratörünün çalındığını fark etti KASTAMONU - jandarma, ormanlık alandaki geyikleri aç bırakmıyor KASTAMONU - jandarma, ormanlık alandaki geyikleri aç bırakmıyor

Kastamonu, Jeneratör, Jandarma, Benzin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da hırsızlık iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
17:10 Ryan Babel, Acun Ilıcalı'nın radarında! Resmi temaslar başlayacak
17:03 Timsahla cinsel ilişki davasına bakan hakimin sözleri, mahkemeye damga vurdu
16:51 Adıyaman'da deprem! 4, 3 büyüklüğündeki deprem Malatya ve Gaziantep'te de hissedildi
16:35 Rus ordusu, hipersonik füzelerle gövde gösterisi yaptı! Yeni görüntüler paylaşıldı
16:16 Rus ordusu sivil alanları hedef aldı: 20 kişi hayatını kaybetti
16:15 Cübbeli Ahmet ilk kez bahsetti: Kızım şarkıyı duyunca 'Baba rezil olduk' dedi
16:00 Hastaneye yapılan bombalamanın simgesi olan hamile kadın, bebeği ile birlikte yaşamını yitirdi
15:47 Türkiye derbi heyecanında, Fransızların derdi başka! Gözlemcileri Kerem ve Ersin için İstanbul'a geldi!
14:59 Savaş nedeniyle ihracatçının elinde 5 milyon çift ayakkabı kaldı! İç piyasaya sürülecek!
14:58 Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam ekranlarda! Alparslan'ın büyük oyunu herkesi ters köşe edecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 17:29:52. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da hırsızlık iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement