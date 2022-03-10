Kastamonu'da hırsızlık şüphelisi kardaki ayak izlerinden yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu'da hırsızlık şüphelisi kardaki ayak izlerinden yakalandı

10.03.2022 13:43
Kastamonu'da hırsızlık şüphelisi kardaki ayak izlerinden yakalandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde tamir için bırakılan araçla hırsızlık yapan ve kardaki ayak izlerinden yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde tamir için bırakılan araçla hırsızlık yapan ve kardaki ayak izlerinden yakalanan şüpheli tutuklandı.

Uğurlu köyündeki bir dükkandan para, sigara ve 60 litre benzin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüphelinin E.S. (40) olduğunu ve hırsızlık yaparken babasına ait iş yerine tamir için bırakılan aracı kullandığını belirledi.

Trafik ekipleri, söz konusu aracı, Doğanyurt-Cide kara yolunda durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uyman sürücü, bir süre sonra kullandığı aracı terk ederek ormanlık alana kaçtı.

Kendisini takip eden jandarma ekiplerinden kurtulmak için orman içindeki metruk bir binaya saklanan E.S, karda bıraktığı ayak izleri takip edilerek saklandığı yerde yakalandı.

Şüphelinin terk ettiği araçta yapılan aramada, motor bölümüne gizlenmiş sigaralar ile bagajda bidonlar içinde benzin ele geçirildi. E.S'nin evinde yapılan aramada ise çalınan sigaraların diğer kısmı da bulunarak dükkan sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirtilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kastamonu'da hırsızlık şüphelisi kardaki ayak izlerinden yakalandı
Kastamonu'da hırsızlık şüphelisi kardaki ayak izlerinden yakalandı

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Kastamonu, Hisarcık, Jandarma, Benzin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da hırsızlık şüphelisi kardaki ayak izlerinden yakalandı - Son Dakika


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