Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Son Dakika Güncel Haber

Kastamonu'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

59 dakika önce

Kastamonu ve İstanbul'da hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Kastamonu'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı, System.String[]
Kastamonu ve İstanbul'da hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli zamanlarda evlere girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen O.G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İstanbul'dan çaldığı öne sürülen otomobille Kastamonu'da yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:55 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu: AK Partili belediye başkanları ziyaretime gelecek Ekrem İmamoğlu: Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmek isterim İYİ Parti'den Osman Öcalan'ı ekrana çıkaran TRT hakkında suç duyurusu Esenler Otogarı olarak bilinen 15 Temmuz Otogarı'nda hava destekli uygulama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 17:54:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]