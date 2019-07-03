Kastamonu'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
59 dakika önce
Kastamonu ve İstanbul'da hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.
Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:55 Kaynak: AA
ve İstanbul
'da hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli zamanlarda evlere girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen O.G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İstanbul'dan çaldığı öne sürülen otomobille Kastamonu'da yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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