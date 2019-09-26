Kastamonu'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kastamonu'da girdiği 3 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Hacımehmet ve Erkekarpa köylerinde çeşitli zamanlarda boş evlere girerek hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan teknik takip sonucunda sahiplerinin olmadığı dönemde 3 ayrı eve girerek hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.