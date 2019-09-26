Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Son Dakika Güncel Haber

Kastamonu'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

28 dakika önce

Kastamonu'da girdiği 3 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Kastamonu'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Kastamonu'da girdiği 3 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Hacımehmet ve Erkekarpa köylerinde çeşitli zamanlarda boş evlere girerek hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan teknik takip sonucunda sahiplerinin olmadığı dönemde 3 ayrı eve girerek hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kastamonu, İnebolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evlat acısına dayanamadı! Ölüm haberini alan babadan da acı haber geldi
İstanbul'daki depremle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama: 8 vatandaşımız yaralandı Erdoğan, sosyal medyada paylaşılan köprü görüntülerine tepki gösterdi: Densizlik Prof. Dr. Ahmet Ercan 'büyük İstanbul depremi'yle ilgili konuştu: 20-25 yıldan önce büyük bir deprem beklemiyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 23:19:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]