Kastamonu'da hırsızlık şüphelisini jandarma dedektifleri yakaladı - Son Dakika

Kastamonu'da, ot biçme ve çapa makinesini çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Tosya ilçesi Kuzyaka Mahallesi'nde Ü.K'ye ait evde hırsızlık yaşanması üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Jandarma Suç Araştırma Timinde (JASAT) görevli jandarma dedektifleri tarafından yapılan titiz çalışmalar neticesinde olayının şüphelisi A.Ş, Yenidoğan köyünde saklandığı evde yakalanmıştır. Evde yapılan aramada Kuzyaka Mahallesi'nde bulunan bağ evinden çalınan ot biçme makinesi ve çapa makinesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler teşhis ettirildikten sonra sahibi Ü.K'ye teslim edilmiştir."

Olayla ilgili zanlının gözaltına alındığı kaydedildi.