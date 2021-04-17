KASTAMONU - "Mobil PCR test aracı" ile Kovid-19 vakaları yerinde tespit ediliyor - Son Dakika

Kastamonu Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi tarafından hayata geçirilen mobil PCR test aracı projesi kapsamında kentin farklı yerlerine gidilerek, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) testi yapılıyor.

Kentte kullanılmaya başlanan mobil PCR test aracında hizmet veren sağlık personeli, her gün iki yer olmak üzere kent genelinde belirlenen bölgelere giderek vatandaşlardan Kovid-19 testi alıyor. Böylece çeşitli nedenlerle hastaneye gidemeyenlere ayaklarına kadar gelen mobil araca giderek PCR testi yaptırıyor.

Kastamonu Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Enes Güneş, AA muhabirine, salgının azalmalar, artmalar ve gördüğü zirvelerle dinamik bir süreç olduğunu söyledi.

Artık insanların davranışlarında değişim görülmeye başlandığını belirten Güneş, "Geçen yıl vakalar 50-100 iken insanlar en ufak şikayette hastaneye gidip test yaptırıyordu. Geldiğimiz noktada eklem ağrısı, ateşi olan kişiler bile hastaneye gitmekten imtina ediyor. Birkaç semptomun bir araya gelmesi, yataktan kalkamayacağı noktaya gelinceye kadar semptomların artmasını bekliyor vatandaşlar. 'Bunun önüne nasıl geçebiliriz?' diye düşünürken bu projeyi hayata geçirdik. Mobil PCR aracı projesi Türkiye'de ilk kez uygulanan bir proje. Kişilerin hastaneye gitmeden mahallelerinde yürüme mesafesinde testlerini alıp hem erken tedaviye başlanması hem de erken dönemde izole edilmelerini amaçlayan bir proje." dedi.

"Erken teşhis ve tedavi, ileri dönemlerde hastaneye yatış oranını düşürüyor"

Güneş, 10 gündür mobil araçla kentin farklı noktalarında test alındığına işaret ederek, "Vatandaşımız mahallesindeki test aracına geliyor, erkenden testini veriyor, erkenden tanısını alıyor, erkenden tedavisi başlıyor ve erkenden izole edilmiş oluyor." ifadesini kullandı.

Erken teşhis ve tedavinin Kovid-19'da da önemli olduğunu vurgulayan Güneş, "Erken teşhis ve tedavi, ileri dönemlerde hastaneye yatış oranını düşürüyor. Vatandaşlar da erken tanı alarak hayatta kalma şansını artıyor. Bir yandan da erken tanı sayesinde daha az insana bu hastalığı bulaştırmış oluyor. Gözlemlerimize göre, bir kişi en az 3-4 kişiye hastalığı bulaştırıyor. Bu yöntemle belki de bu 3-4 kişinin hayatını kurtarmış olacağız." diye konuştu.

Kastamonu'da testlerin yüzde 20'sinin mobil araçta alındığını aktaran Güneş, "Hastaneye gitmekten imtina eden, kendine Kovid'i yakıştıramayan insanların pozitif olduğu ortaya çıkıyor. Bir vatandaşımız, 'Bu araç burada olmasaydı ben hastaneye gidip test vermezdim.' dedi. Testi pozitif çıkınca hemen karantinaya alındı. Bu sayede hem tedavisi başladı hem de hastalığı başkasına geçirme olasılığını ortadan kaldırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Güneş, vatandaşların ilgisinin beklenilenin üstünde olduğunu dile getirerek, "Alınan 5-6 testten biri pozitif çıkıyor. Bunlar aslında hastalığın bu aşamasında hastaneye test için gitmeyecek kişiler. Salgının pik yaptığı şu dönemde bu aracın salgınla mücadelede çok önemli bir görev gördüğü ortada. Projenin dünyada da pek örneği yok. İngilizce kaynaklardan takip ettiğim kadarıyla mobil PCR aracı Amerika'da Chicago ve Boston'da var." diye konuştu.

Mobil araçta görevli Dr. Abdurrahim Emirhan Üçüncü de UMKE'nin aracını mobil PCR test aracına çevirdiklerini belirterek, araçta 3 kişinin görev yaptığını söyledi.

Araçta test veren Yaşar Balaman ise evinin hastaneye biraz uzak olduğunu, vakalardan dolayı de tedirgin olduklarını söyleyerek, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bilal Madenoğlu da bir akrabasının testinin pozitif çıktığını anlatarak, "Hastaneye gitmeye korkuyoruz. Cihaz ayağımıza kadar gelmiş. Ben de testimi yaptırdım. Çok güzel bir uygulama." dedi.