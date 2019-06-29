Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da hortum paniği kamerada
Son Dakika Genel Haber

Kastamonu'da hortum paniği kamerada

37 dakika önce

Kastamonu'da hortum paniği kameradaKASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Karadeniz açıklarında kıyıya yakın bir bölgede görülen hortum kısa süreli paniğe neden oldu.

Kastamonu'da hortum paniği kamerada
KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Karadeniz açıklarında kıyıya yakın bir bölgede görülen hortum kısa süreli paniğe neden oldu.
Olay sabah saatlerinde Kastamonunun İnebolu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İnebolu Zaferyolu Caddesi mevkiinde kıyıya yakın bir bölgede oluşan metrelerce uzunluktaki hortum vatandaşları korkuttu. Sahil bölgesine gelerek hortumun oluşumunu ve hareketini seyreden vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. İnebolu Limanı mevkisine hareket eden hortum liman dışından yoluna devam ederek kısa süre sonra gözden kayboldu. Hortumun sahile yaklaşma anı ise vatandaşların kameralarına yansıdı.
Kastamonu'da hortum paniği kamerada
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:49 Kaynak: İHA
Karadeniz, İnebolu, Kastamonu, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kastamonu'da hortum paniği! Kandıra'daki Miço Koyu Kadınlar Plajı'na mavi bayrak verildi Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalar sonrası ilk açıklama İmamoğlu: Esenler Otogarı'nı akla ve bilime peşkeş çekiyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 22:26:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da hortum paniği kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]