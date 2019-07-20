Kastamonu'da hükümlüler şehit mezarlarının temizliğini yaptı
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde denetimli serbestlikten faydalanan hükümlüler, şehit mezarlarında bakım ve temizlik çalışması yaptı.
Kastamonu Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 06:50 Kaynak: AA
'nun İnebolu
ilçesinde denetimli serbestlikten faydalanan hükümlüler, şehit mezarlarında bakım ve temizlik çalışması yaptı. İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı
Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri kapsamında hükümler, şehit mezarlıklarını temizledi.
Daha sonra İnebolu Cumhuriyet Savcısı
Soner Şahin ve Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Öznur Canatan refakatinde, Çubuk
köyünde Şehit Jandarma Komando
Er Mehmet Arslan
'ın kabrini temizleyen hükümlüler, şehidin babası Hüseyin Arslan
ve annesi Emine Arslan
'a da ziyarette bulundu.
Hükümlüler, Afrin
şehidi Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel'in Dibek köyündeki kabrini temizleyerek çiçek dikti.
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