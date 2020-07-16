Kastamonu'da içki ve silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Kastamonu'nun Cide ilçesinde içki ve silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede içki ve silah kaçakçılığı operasyonu düzenledi.

Polis ekiplerince belirlenen ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 3 kurusıkı tabanca, 237 fişek, 725 ses fişeği, birer litrelik 78 dolu alkollü içki şişesi ile 150 telefon batarya ve aksesuarı ele geçirildi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.