KASTAMONU - İhbara giden jandarmaya öğrencilerden sürpriz - Son Dakika
Üye Girişi

KASTAMONU - İhbara giden jandarmaya öğrencilerden sürpriz

17.06.2022 16:35

İhsangazi ilçesinde Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla öğrenciler, sürpriz kutlama gerçekleştirdi.

İhsangazi ilçesinde Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla öğrenciler, sürpriz kutlama gerçekleştirdi.

Kanlıgöl İlkokulu öğrencileri, jandarmayı arayarak okulun çevresinde şüpheliler olduğu ihbarı yaptı.

Okula gelen jandarma ekipleri, öğrenciler tarafından pasta ve çiçeklerle karşılandı. Sürpriz dolayısıyla teşekkür eden jandarma ekipleri, öğrencilerin ikram ettiği pastayı kesti.

Kanlıgöl İlkokulu Müdürü Murat Çetinkaya, AA muhabirine, Jandarma Teşkilatıyla gurur duyduklarını söyledi.

Etkinliği jandarmanın kuruluşunu kutlamak amacıyla yaptıklarını belirten Çetinkaya, "Amacımız, öğrencilerimize jandarmanın ceza yazan, korkutan kişiler olmadığını, vatandaşların rahat uyuyabilmeleri için gece gündüz çalıştığını anlatmaktı. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Öğrencilerimiz jandarmaya sarılıp sohbet etti." diye konuştu.

Öğrencilerden Mustafa Kemal Köse de çok güzel bir gün olduğunu dile getirerek, "Jandarma ağabeylerimize, ihbarda bulunarak sürpriz yaptık. Çiçek verdik, pasta ikram ettik." dedi.

YORUMLAR
500
Kavga ihbarına giden jandarmaya pastalı sürpriz Kavga ihbarına giden jandarmaya pastalı sürpriz Kavga ihbarına giden jandarmaya sürpriz kutlama Kavga ihbarına giden jandarmaya sürpriz kutlama
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KASTAMONU - İhbara giden jandarmaya öğrencilerden sürpriz - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
21:49 Vicdansız anne ve baba 3 yaşındaki kızlarını su deposuna bırakıp alışverişe gittiler
21:11 Terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan propagandaya ilişkin İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
20:06 Kılıçdaroğlu iktidara geldiklerinde çiftçilere ücretsiz elektrik, ÖTV ve KDV'siz mazot verileceğini açıkladı
19:48 Bu hafta altın ve döviz yatırımcısının yüzünü güldürürken, borsa kaybettirdi
19:43 Diyarbakır'da jandarma güçleri ile çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirildi
19:09 Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasına 5 Temmuz'da başlanacak
18:22 AK Parti hükümetine yönelik söylediği "Kral çıplak" çıkışı sonrası sular durulmuyor! Bülent Arınç'tan Metiner'e ağır sözler
18:18 Akaryakıt zamlarıyla ilgili Bakan Nebati'den açıklama: Fiyat artışları büyük ölçüde dışsal faktörlerden kaynaklı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 22:37:31. #1.12#
SON DAKİKA: KASTAMONU - İhbara giden jandarmaya öğrencilerden sürpriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement