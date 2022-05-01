Kastamonu'da İHH'den öksüz ve yetimlere bayramlık yardımı - Son Dakika
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Kastamonu'da İHH'den öksüz ve yetimlere bayramlık yardımı

01.05.2022 12:49
Kastamonu'da İHH'den öksüz ve yetimlere bayramlık yardımı

Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından 150 ihtiyaç sahibi öksüz ve yetime kıyafet yardımı yapıldı.

Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından 150 ihtiyaç sahibi öksüz ve yetime kıyafet yardımı yapıldı.

Kentte yaşayan 150 ihtiyaç sahibi öksüz ve yetim çocuk anlaşmalı mağazalara giderek ihtiyaç duydukları giyecekleri seçerek aldı.

Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Kadir Horuz, AA muhabirine, mazlum ve mağdurlara karşı üstlerine düşeni yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Ramazan Bayramı öncesi tespit ettikleri öksüz ve yetim çocukların hayatına dokunmak istediklerini belirten Horuz, "Ramazanda yaptığımız gıda yardımlarının yanı sıra 150 çocuğumuza bayramlık yardımında bulunduk. Mutlulukları görülmeye değerdi. Bayramı mutlu bir şekilde geçirmeleri için bu kıyafetleri çocuklarımıza giydirdik." dedi.

Horuz, kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

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Kastamonu, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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