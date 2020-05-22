Kastamonu'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımları sürüyor - Son Dakika

Kastamonu'da iş adamları, belediyeler ve vakıflar tarafından 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yardımları sürüyor.

Vali Yaşar Karadeniz'in başkanlığını yürüttüğü Kastamonu Kalkınma Vakfı tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ihtiyaç sahiplerine yardım yapılıyor.

Ramazan ayında vakıf tarafından Kastamonu merkezdeki 700, ilçelerde de 900 aileye gıda kolisi yardımında bulunuldu.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç da bu süreçte birlik beraberliğin önemli olduğunu vurgulayarak, bugüne kadar 200 gıda kolisi dağıttıklarını belirtti.

Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir ise ramazan ayında insanların birbirine destek vermesi gerektiğini vurgulayarak, bu kapsamda 360 gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını dile getirdi.

Cide Kaymakamlığı tarafından da 6 bin 500 aileye gıda kolisi verildi.