Kastamonu'da iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Kastamonu- Devrekani karayolu üzerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Devrekani ilçesine bağlı Balabanlar köyü yol ayrımında beton mikseri, ticari araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diğer kaza da Devrekani-Kastamonu karayolu üzerinde meydana geldi. Devrekani-Kastamonu yol ayrımında hafif ticari araç, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne ait kamyona arkadan çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Her iki kazanın ardından emniyet güçleri incelemelerde bulundu. - KASTAMONU