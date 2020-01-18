Kastamonu'da iki ev alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da iki ev alev alev yandı - Son Dakika

Kastamonu'da iki ev alev alev yandı

6 saat önce

Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında iki ev, alev alev yandı.

Kastamonu'da iki ev alev alev yandı, System.String[]

Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında iki ev, alev alev yandı. Yangında bir ahırda kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Çömlekçiler Köyü Ahatören Mahallesi'nde Mahir Balcı'ya ait iki katlı altında ahır bulunan evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında iki katlı ev, alev topuna döndü. Yangının büyümesi üzerine hemen bitişiğinde bulunan Ahmet Yılmaz'a ait eve de sıçradı. Yangında Daday Belediyesi itfaiye ekipleri ile Daday Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda yangın diğer evrelere sıçramadan kontrol altına alınırken, yangında iki ev ve bir ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.


Yangın sonrasında Daday İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Kastamonu, Daday, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 06:52 Kaynak: İHA
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