Kastamonu'da evlerden musluk çalan çocuklar yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu'da evlerden musluk çalan çocuklar yakalandı

29.08.2022 22:22
Kastamonu'da evlerden musluk çalan çocuklar yakalandı

Kastamonu'da iki evden 8 musluk, 2 vana ve su sayacı çalan 3 çocuk yakalandı.

Kastamonu'da iki evden 8 musluk, 2 vana ve su sayacı çalan 3 çocuk yakalandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hisarardı Mahallesi'ndeki iki ayrı ikametten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları araştırma sonucunda hırsızlığı 15, 16 ve 17 yaşlarındaki üç çocuğun gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis ekipleri çocukları gözaltına aldı.

Çocukların çaldığı 10 musluk, 2 vana ve su sayacını il merkezinde bulunan bir iş yerine sattıklarını tespit eden ekipler, bunları alan iş yeri sahibi hakkında da "hırsızlık malı satın alma" suçundan adli işlem başlattı.

YORUMLAR
500
Muslukları çalan 3 çocuk polis ekipleri tarafından yakalandı Muslukları çalan 3 çocuk polis ekipleri tarafından yakalandı D100 karayolunda yoldan çıkan otomobil ağaca çarparak durdu D100 karayolunda yoldan çıkan otomobil ağaca çarparak durdu
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Çocuk, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da evlerden musluk çalan çocuklar yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:01 Fenerbahçe'de orta saha Willian Arao'dan Konyaspor maçı sonrası itiraf: İstemsizce yaptık
21:54 Bakan Soylu'dan, Afyonkarahisar'daki toplu açılış töreninde yeni bir çıkış geldi: Biz sizin gibi LGBT çocuğu değiliz
21:44 Fenerbahçe'yi mağlup eden Konyaspor, Süper Lig tarihinde bir ilki gerçekleştirdi!
21:15 Kırmızı kartların gündem olduğu karşılaşmada Fenerbahçe, Konyaspor'a 1-0 yenildi
20:48 Kadıköy metro raylarına uzanıp keyif yapan adam şaşkınlık yarattı!
20:41 Beşiktaş-Sivasspor mücadelesinde ilk 11'ler netleşti
20:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çocuklar arasındaki sohbet izleyenleri gülümsetti
20:36 Fenerbahçe-Konyaspor maçında yaşananlar Abdülkerim Durmaz'ı sinirlendirdi: Kim karşı çıkıyorsa Allah belasını versin
19:57 Fenerbahçe maçının önüne geçen olaylı pozisyon! Hakem Arda Kardeşler'e tepkiler arka arkaya geldi
19:56 İstanbul'da konserde bıçaklı saldırı! 2'si polis 6 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 22:22:46. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da evlerden musluk çalan çocuklar yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement