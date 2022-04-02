Kastamonu'da iki heyelan; Çatalzeytin- Kastamonu yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Kastamonu'da iki heyelan; Çatalzeytin- Kastamonu yolu ulaşıma kapandı

02.04.2022 23:50
Kastamonu'da iki heyelan; Çatalzeytin- Kastamonu yolu ulaşıma kapandı

KASTAMONU'da, gün içerisinde meydana gelen iki heyelan nedeniyle Çatalzeytin- Kastamonu yolu ulaşıma kapandı.

KASTAMONU'da, gün içerisinde meydana gelen iki heyelan nedeniyle Çatalzeytin- Kastamonu yolu ulaşıma kapandı.

Heyelan, öğle saatlerinde Çatalzeytin ilçesi Didi Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Karların erimesi üzerine yumuşayan toprağın hızlı şekilde kaymasıyla Çatalzeytin- Kastamonu yolu ulaşıma kapandı. Yolu açma çalışmalarının devam ettiği sırada, saat 22.00 sıralarında meydana gelen ikinci heyelanın ardından çalışmalara ara verildi. Heyelan tehlikesinin devam etmesi sebebiyle çalışmalar durdurulurken, yol açma çalışmalarına sabah saatlerinde devam edileceği aktarıldı. Kastamonu istikametine ulaşımın ise Abana- Bozkurt güzergahından sağlanacağı aktarıldı.


Kastamonu'da iki heyelan; Çatalzeytin- Kastamonu yolu ulaşıma kapandı
Kastamonu'da iki heyelan; Çatalzeytin- Kastamonu yolu ulaşıma kapandı
Kastamonu'da iki heyelan; Çatalzeytin- Kastamonu yolu ulaşıma kapandı
YORUMLAR
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Toprak Kayması, Çatalzeytin, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da iki heyelan; Çatalzeytin- Kastamonu yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


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