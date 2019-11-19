Kastamonu'da iki katlı ahşap evde yangın: 1 yaralı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi, ev sahibi kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İnebolu'ya bağlı Şamalı köyü Ercegoz Mahallesi'nde yalnız yaşayan Bahriye Yıldızhan'a (74) ait 2 katlı ahşap evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar yangın çıkardı.
Kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başaran, omuz kısmında yanıklar oluşan ve dumandan etkilenen Bahriye Yıldızhan, 112 Acil Servis ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İnebolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Ekipler, alevleri kontrol altına alarak çevredeki evlere sıçramasını önledi.
Yıldızhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.