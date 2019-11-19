Kastamonu'da iki katlı ahşap evde yangın: 1 yaralı

Kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başaran, omuz kısmında yanıklar oluşan ve dumandan etkilenen Bahriye Yıldızhan, 112 Acil Servis ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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