Kastamonu'da iki katlı ahşap evde yangın - Son Dakika
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Kastamonu'da iki katlı ahşap evde yangın

27.02.2022 23:21

Kastamonu'da iki katlı ahşap evde yangın Kastamonu'da Akmescit Mahallesi'nde çıkan yangında iki katlı ahşap büyük zarar gördü.

Kastamonu'da iki katlı ahşap evde yangın

KASTAMONU - Kastamonu'da Akmescit Mahallesi'nde çıkan yangında iki katlı ahşap büyük zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Akmescit Mahallesi Koyunlu Çeşme Sokak'ta Mehmet Beşgen'e ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Kastamonu Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek diğer evlere sıçramasını önledi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında evde büyük oranda hasar meydana geldi.

Kastamonu'da iki katlı ahşap evde yangın
Kastamonu'da iki katlı ahşap evde yangın
Kastamonu'da iki katlı ahşap evde yangın

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Son Dakika | Kastamonu'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi Son Dakika | Kastamonu'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu, Akmescit, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da iki katlı ahşap evde yangın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da iki katlı ahşap evde yangın - Son Dakika
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