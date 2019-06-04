Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da iki katlı ahşap küle döndü
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Kastamonu'da iki katlı ahşap küle döndü

34 dakika önce

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev ve bir samanlık kül oldu.

Kastamonu'da iki katlı ahşap küle döndü, System.String[]
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev ve bir samanlık kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Kabalar Köyü Kök Mahallesi'nde Fahri Tekeci'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına İnebolu Belediyesi ve Orman İşletmesi itfaiye ekipleri ile köylüler müdahale etti. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm evi sararak içindeki eşyalarla birlikte küle çevirdi. Samanlığında yanarak kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:20 Kaynak: İHA
İnebolu, Kastamonu, 3. Sayfa
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