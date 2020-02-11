Kastamonu'da iki katlı ev, ahır ve samanlık yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da iki katlı ev, ahır ve samanlık yandı - Son Dakika

Kastamonu'da iki katlı ev, ahır ve samanlık yandı

6 saat önce

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde çıkan yangında bir ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde çıkan yangında bir ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Kurtşeyh Mahallesi'nde yaşayan Hamdi ve Taliha Emiroğlu çiftine ait iki katlı evin yan tarafında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın ev, samanlık ve ahıra sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Devrekani, Kastamonu ve Seydiler Belediyelerine ait itfaiye ekipleri, yangını çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangında Emiroğlu ailesine ait ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'da iki katlı ev, ahır ve samanlık yandı

Devrekani, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:41 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Marmaray'da kadından para çalan karganın sabıkası kabarık çıktı
Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan dünyaya İdlib çağrısı Sahte hesapla Tokat genelinde kar tatili ilan ettiler 30 yaşındaki genç evine gittiği arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

Son Dakika Haberleri
01:41 Kadir İnanır aradığı adresi bulamadı!
00:57 Khloe Kardashian beyaz dekolteli elbisesiyle takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı
23:58 Kızı, başka bir kadın tarafından kaçırılan anne çareyi Müge Anlı'ya çıkmakta buldu
23:41 İrem Derici'den Aslı Bekiroğlu'na destek
23:19 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 06:20:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kastamonu'da iki katlı ev, ahır ve samanlık yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]