Kastamonu'da iki katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Kastamonu'da iki katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
13.12.2020 21:27
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Mamatlar köyünün Yayla Mahallesi'nde yazları kullanılan Satı Durgut'a ait, altı ahır olan iki katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Abana ve Bozkurt belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz yönlendirildi.
Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik bir çalışma sonucu söndürdüğü yangında, ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika Gaziantep FK, Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup etti Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve tablet açıklaması Usta oyuncu Gül Onat'tan Acun Ilıcalı'ya 'Sihirli Annem' tepkisi: Gücüme gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, annesi tarafından Ukrayna'ya kaçırılan çocuğuna kavuştu İbrahim Tatlıses gözyaşları içinde kızı Elif Ada'ya seslendi: Kötü zamanda doğdun Türkiye'den Tunus'a 80 milyon dolarlık ANKA-S İHA ihracatı Borussia Dortmund, teknik direktör Lucien Favre'nin görevine son verdi Manisa'da otoyol bariyerine saplanan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı