Kastamonu'da İki Katlı Evde Çıkan Yangın Korkuttu
1 saat önce
Kastamonu'da iki katlı evin teras katında bacadan yangın çıktı.
Kastamonu
'da iki katlı evin teras katında bacadan yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Kuzeykent Mahallesi Kazım Karabekir
Caddesi Mekan Sokak'ta iki katlı bir evin teras katındaki bacada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede ahşap çatıyı sardı. Çatıdan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu ev sahiplerine ve itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmek için merdiven kurdu. İtfaiye
ekiplerinin çalışmasının ardından söndürülen yangında çatının bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Polis
yangınla ilgili inceleme başlattı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:06 Kaynak: İHA
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