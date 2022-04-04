Kastamonu'da iki köprü daha kar suları sebebiyle yıkıldı - Son Dakika
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Kastamonu'da iki köprü daha kar suları sebebiyle yıkıldı

04.04.2022 10:22
Kastamonu'da iki köprü daha kar suları sebebiyle yıkıldı

Kastamonu'nun Küre ilçesinde iki köye ulaşımın sağlandığı geçici köprüler, kar sularının sebebiyle yıkıldı.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde iki köye ulaşımın sağlandığı geçici köprüler, kar sularının sebebiyle yıkıldı.

11 Ağustos 2021 yılında yaşanan sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun Küre ilçesinde kar suları sebebiyle Güllüce köyüne yapılan geçici köprü, derede su seviyesinin yükselmesi sonrası bir kez daha yıkıldı.

Topçu köyünde de yapılan geçici köprü, sel suları sebebiyle tekrar yıkıldı. Küre'nin hem Güllüce köyü hem de Topçu köylerine ulaşımın sağlandığı her iki köprünün de yıkılması sebebiyle vatandaşlar köylerinde mahsur kaldı. - KASTAMONU

Kastamonu'da iki köprü daha kar suları sebebiyle yıkıldı
Kastamonu'da iki köprü daha kar suları sebebiyle yıkıldı
Kastamonu'da iki köprü daha kar suları sebebiyle yıkıldı
Kastamonu'da iki köprü daha kar suları sebebiyle yıkıldı

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Kastamonu, Sel, kar, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da iki köprü daha kar suları sebebiyle yıkıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da iki köprü daha kar suları sebebiyle yıkıldı - Son Dakika
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