Kastamonu'da iki köprü daha kar suları sebebiyle yıkıldı - Son Dakika

Kastamonu'nun Küre ilçesinde iki köye ulaşımın sağlandığı geçici köprüler, kar sularının sebebiyle yıkıldı.

11 Ağustos 2021 yılında yaşanan sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun Küre ilçesinde kar suları sebebiyle Güllüce köyüne yapılan geçici köprü, derede su seviyesinin yükselmesi sonrası bir kez daha yıkıldı.

Topçu köyünde de yapılan geçici köprü, sel suları sebebiyle tekrar yıkıldı. Küre'nin hem Güllüce köyü hem de Topçu köylerine ulaşımın sağlandığı her iki köprünün de yıkılması sebebiyle vatandaşlar köylerinde mahsur kaldı. - KASTAMONU