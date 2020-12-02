Kastamonu'da iki köy daha karantinaya alındı - Son Dakika

Kastamonu'da iki köy daha karantinaya alındı
02.12.2020 16:38
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde korona virüs salgınının artış göstermesi üzerine Şeyhömer köyü ile Yaztepe köyü, 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde korona virüs salgınının artış göstermesi üzerine Şeyhömer köyü ile Yaztepe köyü, 14 gün süreyle karantinaya alındı.
İnebolu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca ilçeye bağlı Şeyhömer ve Yaztepe köylerinde yaşanan hızlı vaka artışı nedeniyle bu köylerin 14 gün süreyle karantinaya alındığını açıkladı. Karantinaya alınan köylerin giriş ve çıkışlarının kapatıldığının aktarıldığı açıklamada, tüm faaliyetlerin, kahvehane, bakkal gibi umuma açık alanlarında faaliyetlerinin durdurulması kararlaştırıldı. - KASTAMONU
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