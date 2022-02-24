Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı - Son Dakika

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.

Kaza, İnebolu- Abana karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Sami Harç idaresindeki 37 ND 185 plakalı otomobil ile İbrahim Armutçu yönetimindeki 37 FF 515 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, her iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili jandarma trafik ekipleri inceleme başlattı. - KASTAMONU