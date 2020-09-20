Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'da Tosya Işıklı Kavşağında iki otomobil çarpıştı. Hurdaya dönen araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Tosya karayolu üzerinde Tosya Işıklı Kavşağında Faik Uzun idaresindeki 37 DY 080 plakalı Tofaş marka otomobil ile Erhan Çerez yönetimindeki 06 BYY 199 plakalı Fiat marka otomobil, kavşak içerisinde çarpıldı. Araçlarda büyük oranda maddi hasar oluşurken sürücü Faik Uzun ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Neriman Çerez ve 2 yaşındaki oğlu Çınar Çerez yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Kaza yapan araçlar, çekici marifetiyle olay yereninden kaldırıldı.