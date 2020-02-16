Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

11 dakika önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kavşağında, Ziya Karamahmutoğlu (42) yönetimindeki 19 LK 459 plakalı otomobil ile Adil Aslan'ın (39) kullandığı 37 KF 054 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücü Aslan, eşi Refiga (37), çocukları Rümeysa (5), Ahmet Nejdet (11) ve Muhammed Akif Aslan (8) ile diğer araç sürücüsü Karamahmutoğlu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu, Tosya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 09:58 Kaynak: AA
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