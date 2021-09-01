Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kastamonu (İHA) – Kastamonu'nun Daday ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Kastamonu (İHA) – Kastamonu'nun Daday ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Daday'da Devlet Hastanesi önünde M.A. yönetimindeki 37 KE 351 plakalı otomobil, T.Ç idaresindeki 37 PS 950 plakalı otomobille çarpıştı. Yaşanan kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazanın ardından emniyet güçleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

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